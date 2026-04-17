PalaMercuri, il Pincio: "Approvato il progetto per la messa in sicurezza della strada di accesso" • Terzo Binario News

La Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di sistemazione provvisoria del tracciato di accesso all’impianto sportivo comunale “Pala Hockey” e messa in sicurezza della viabilità comunale, per un importo complessivo di 127.982,61 euro.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle numerose e copiose piogge che hanno aggravato le condizioni della strada, già interessata da sconnessioni, buche e avvallamenti sul fondo carrabile, rendendo non più garantita la piena incolumità dei mezzi e delle persone in transito. I lavori prevedono livellamento, profilatura e compattazione del fondo, posa di massicciata in misto granulare stabilizzato e realizzazione di caditoie e canalette per la raccolta delle acque meteoriche.

Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti:

«È una strada utilizzata ogni giorno da molti cittadini. Gli uffici hanno predisposto il progetto esecutivo e oggi la Giunta ha dato il via libera. Metteremo in sicurezza un accesso che serve una parte della comunità sportiva della città e non solo.»

Il Sindaco:

«Questo intervento è la risposta concreta a una situazione di degrado che non era più tollerabile. Ringrazio l’Assessore Scilipoti e i tecnici dell’Area Lavori Pubblici.»