Asilo a Prato del Mare, il Consorzio: "Procedimento impugnato al Tar" • Terzo Binario News

“In relazione alla notizia apparsa sul web e sui giornali in ordine all’avvio dei lavori di realizzazione di un asilo all’interno del sedime consortile intendo chiarire che il procedimento amministrativo di autorizzazione alla realizzazione dell’opera è stato impugnato dal Consorzio dinanzi al TAR per il Lazio ed il relativo giudizio è in attesa di decisione.

Il Consorzio ha contestato la legittimità dell’iniziativa di edificazione denunciando al Tribunale, in particolare, la violazione delle norme procedimentali di acquisizione dei fondi PNRR, la mancanza di un progetto definitivo dell’opera e l’omesso coinvolgimento del Consorzio nella gestione dell’impatto che l’asilo avrebbe sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui manutenzione è tuttora affidata al Consorzio”.

Donatella Mazzenga

Presidente Consorzio Prato del Mare