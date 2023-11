Verso le elezioni a Civitavecchia, la Attig: "Grazie a La Svolta ma nella Lega torno a casa" • Terzo Binario News

“Con grande soddisfazione sono tornata a casa, nella coalizione che nel 2019 portò il centrodestra alla vittoria. Pur ringraziando gli amici della Svolta, il progetto politico del movimento civico va infatti concludendosi insieme alla amministrazione

Sono fermamente convinta che oggi occorra ridare centralità ai partiti e poco spazio e azione di manovra a chi pensa e dice di saper far meglio nonostante non abbia mai governato alcun processo o, peggio, governato per molto tempo non risolvendo di fatto nulla.

Il mio percorso con la Lega nasce già nel 2016, ho svolto il ruolo di capo segreteria del gruppo Lega in consiglio Metropolitano con il capogruppo Antonio Proietti e a Civitavecchia in Consiglio all’epoca neppure esisteva.

Sono una che ha sempre lottato e ragionato con il proprio cervello mettendoci la faccia come in questo momento. Troppi impegni importanti da qui ai prossimi mesi ci attendono, come ad esempio quello di impedire che la nostra città sia di nuovo sacrificata con la continuazione dell’utilizzo del carbone, come qualcuno ha suggerito e qualcun altro magari ci sta già lavorando. Civitavecchia non può più essere ostaggio di interessi che nulla hanno a che fare con uno sviluppo alternativo alla monocultura di Enel con il carbone. Un tema che, tra gli altri, potrò perseguire con le due deleghe conferitemi alle politiche del lavoro e all’area di crisi industriale complessa.

Ringrazio Claudio Durigon e il Sindaco Ernesto Tedesco per l’attenzione e la cura che hanno avuto nei miei riguardi così come il Segretario regionale Davide Bordoni e il Segretario Provinciale Angelo Valeriani che insieme all’assessore Vitali e a tutto il gruppo consiliare mi hanno riservato una calorosa accoglienza.

Sono convinta che in questo scorcio di consiliatura molti obiettivi si potranno raggiungere il primo tra tutti quello di presentarsi con un centrodestra unito per affrontare una sana e corretta competizione elettorale.

La consigliera comunale Fabiana Attig