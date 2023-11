Sinistra Italiana di Fiumicino solidale con la Consigliera Paola Meloni • Terzo Binario News

La vicenda dell’aggressione maschilista da parte di un consigliere di maggioranza del nostro Comune, nei confronti della consigliere Meloni, ha dell’incredibile.

Se il dibattito politico deve scaturire in “taci e a cuccia” ad una richiesta legittima da parte dell’opposizione sulle vicende relative all’erosione dimostra quanto sia puerile la risposta.

Chiediamo al Sindaco un intervento chiaro e deciso di condanna nei confronti del consigliere comunale per il linguaggio usato. Esprimiamo la piena solidarietà alla consigliera Meloni per l’aggressione subita.

A dichiararlo, il gruppo di Sinistra Italiana di Fiumicino