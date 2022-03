Asfaltatura strade a Bracciano, Tondinelli: "Il sindaco ha poche idee e confuse" - Terzo Binario News

Sull’asfaltatura delle strade il sindaco ha poche idee e molto confuse! È così semplice rispondergli che quasi provo imbarazzo.

La storia delle verifiche che gli avrebbero fatto perdere tempo e delle strade private contemplate nelle asfaltature è ridicola e non regge per tanti semplici motivi. Uno su tutti: quando si pensa alle strade che ricadono nel Comune di Bracciano e che versano in cattivo stato e che sono raggiunte da spazzamento, raccolta rifiuti e illuminazione pubblica non possono essere ignorate, tanto meno cancellate dalla viabilità di Bracciano.

Altro motivo che non lascia spazio a subdoli e malevoli messaggi subliminali che il sindaco vorrebbe dedicare al mio operato è che del bando se n’è occupato l’Ente sovracomunale Città Metropolitana di Roma che ovviamente ha avuto tutti gli atti a disposizione per espletare la procedura.

Altro punto: il progetto è stato realizzato da responsabili tecnici del Comune che ben dovevano conoscere la proprietà delle strade oggetto di intervento!

Mi ascolti sindaco Crocicchi, se davvero è come dice e se vuole mantenere almeno un po’ di coerenza amministrativa, rimuova queste strade dallo stradario comunale ed a sospenda i pubblici servizi di raccolta e di illuminazione pubblica su queste strade in quanto altrimenti, se è vero quello che dice, verrebbe a configurarsi un danno erariale da parte dell’Ente.

Ci faccia una cortesia, la prossima volta studi almeno un pochino prima di mettere nero su bianco giustificazioni improponibili soltanto per camuffare i ritardi nelle asfalture delle strade! Basta scusarsi con la cittadinanza e rimboccarsi le maniche”. Così in una nota il Consigliere comunale Armando Tondinelli