Ascendenti e discendenti: chi sono e qual è la loro differenza nella successione • Terzo Binario News

Affrontare il tema della propria successione è un atto di profonda responsabilità e lungimiranza, un gesto che va oltre la mera gestione patrimoniale per trasformarsi in un atto di protezione verso chi amiamo e di affermazione delle nostre volontà. Una pianificazione attenta porta con sé un valore inestimabile: la serenità, sia per chi decide il destino dei propri beni, sia per chi li riceverà, scongiurando il rischio di future incomprensioni o dispute familiari. Per compiere scelte davvero consapevoli, è però necessario addentrarsi nelle dinamiche che regolano la trasmissione della ricchezza. In questo delicato ambito, il legislatore ha tracciato confini precisi tra le figure chiave, distinguendo nettamente coloro che proseguono la linea familiare, i discendenti, e coloro che ne rappresentano le radici. Per orientarsi con sicurezza, è fondamentale sin da subito scoprire chi sono gli ascendenti legittimi e quale ruolo la legge assegni loro rispetto ai primi, i discendenti.

La linea della discendenza: il naturale proseguimento della storia familiare

Quando si pensa alla successione, la mente corre quasi istintivamente ai discendenti. Essi incarnano la linea retta che prosegue dal defunto, un filo che lega le generazioni: sono innanzitutto i figli, oggi pienamente equiparati a prescindere dalla circostanza della loro nascita, e, attraverso il meccanismo della “rappresentazione”, i loro discendenti diretti, qualora il genitore non possa o non voglia accettare l’eredità. L’ordinamento italiano li colloca al vertice della gerarchia ereditaria, accordando loro una posizione di assoluto privilegio. A loro, infatti, la legge riconosce lo status di “legittimari“, garantendo un diritto intangibile su una quota del patrimonio, la cosiddetta “quota di legittima“, che prevale su qualunque diversa volontà testamentaria. La sua misura si adatta alla composizione del nucleo familiare: un figlio unico, ad esempio, ha diritto alla metà del patrimonio, mentre due o più figli se ne dividono i due terzi. La porzione di cui si può liberamente disporre, la “quota disponibile“, si determina quindi per sottrazione ed è proprio in questo spazio che si innestano le scelte più personali, come un lascito a una causa sociale.

La linea dell’ascendenza: uno sguardo verso le radici

Se la linea dei discendenti proietta la famiglia nel futuro, quella degli ascendenti ci riporta alle sue origini. Ma in concreto, chi sono gli ascendenti legittimi? Con questo termine si indicano i genitori e, solo in loro assenza, i nonni. Il loro coinvolgimento nella successione, tuttavia, si attiva in uno scenario ben definito, ovvero la totale assenza di figli o altri discendenti diretti. Solo in questa circostanza la legge li chiama a ereditare. Anche gli ascendenti, infatti, sono considerati eredi legittimari, sebbene il loro diritto sia gerarchicamente subordinato a quello dei figli. All’interno della loro stessa categoria, inoltre, la legge privilegia sempre il grado di parentela più vicino: la presenza dei genitori esclude automaticamente i nonni dalla successione.

Ordine successorio e differenze concrete per una scelta consapevole

La differenza sostanziale tra le due categorie si manifesta con chiarezza cristallina nell’ordine di chiamata all’eredità, che disegna una vera e propria piramide di tutele. I discendenti hanno la precedenza assoluta, infatti la loro presenza basta a escludere dall’asse ereditario gli altri parenti, ad eccezione del coniuge. Gli ascendenti, al contrario, hanno un ruolo “sostitutivo”, che si attiva unicamente dove la linea della discendenza si interrompe. Questa architettura giuridica non è casuale, ma riflette la volontà di proteggere la continuità generazionale. Quando si valuta di destinare un lascito a un’organizzazione, è imprescindibile muoversi nel rispetto di queste regole. Pianificare un gesto di generosità significa, in pratica, calcolare con esattezza la quota disponibile e destinare, con una disposizione testamentaria chiara e inequivocabile, quella porzione alla causa che si ha a cuore. Un simile approccio è la migliore garanzia contro possibili contestazioni future e permette di trasformare il proprio desiderio di aiutare gli altri in un’eredità di valore per l’intera collettività.