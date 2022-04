Arrivate le bici elettriche a Cerveteri - Terzo Binario News

“Al Granarone abbiamo consegnato le biciclette previste dal progetto di mobilità sostenibile ai cittadini.

Si tratta di biciclette sia a pedalata assistita che muscolare. Gli aggiudicatari del bando, ne potranno usufruire in modo totalmente gratuito e sono state date loro in concessione per i prossimi 6 mesi.

Un’iniziativa importante questa, realizzata totalmente a costo zero dalla nostra amministrazione, che punta ad incentivare e diffondere l’utilizzo di metodi di spostamento green e sostenibili

Un modo per posare la macchina e lo scooter, risparmiare soldi di benzina e carburante e vivere di più la nostra città in sella ad una di queste biciclette messe a disposizione gratuitamente.

Ringrazio per il buon esito di questo progetto il personale dell’ufficio ambiente, nelle persone dell’Architetto Daniela Petrone, dell’Architetto Valerio Granieri e della Funzionaria Giorgia Prete, e a tutti gli aggiudicatari delle biciclette… buona pedalata! (Sì, lo ammetto. Non ho resistito e un giretto l’ho fatto anche io!)”.

Alessio Pascucci