Arriva la rotatoria fra Settevene e via Chiereletti a Cerveteri - Terzo Binario News

Costo di mezzo milione di euro, 300mila euro dalla Regione e 200mila da Cassa Depositi e Prestiti

Si è dato avvio alle procedure per costruire una rotatoria all’ingresso di Cerveteri presso l’incrocio fra Settevene Palo e via Chiereletti. Un intervento costoso perché il totale è di mezzo milione di euro, con 300 mila euro finanziati dalla regione e 200 mila provenienti dal Granarone attraverso un finanziamento concesso da Cassa depositi e Prestiti.

Questo uno stralcio del bando: “…Attuazione di lavorazioni necessarie ad assicurare la messa in sicurezza dello svincolo via Chirieletti via Settevene Palo; l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori identificati in “Intervento di adeguamento Viabilità comunale svincolo Via Chirieletti – Via Settevene Palo”.

Le clausole ritenute essenziali vengono indicate nel Capitolato speciale d’appalto parte integrante del progetto esecutivo approvato, posto a base di gara; le modalità di scelta del contraente, in funzione dell’importo dell’opera sono le seguenti:

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b)

Legge 120/2020; sorteggio di n. 20 operatori economici a cui trasmettere lettera d’invito, tra quelli in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, iscritti all’albo dei fornitori del Comune di Cerveteri, attraverso estrazione telematica, da svolgersi in data da definirsi”.