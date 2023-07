Pd Tolfa: "Il parco giochi della Villa Comunale in balìa del degrado totale" • Terzo Binario News

Il parco giochi della Villa Comunale di Tolfa, giace in condizioni che definire pietose, è un eufemismo.

I giochi sono un rottame, la pavimentazione è costituita da una serie di buche, rendendo tutto molto pericoloso per l’incolumità dei bambini oltre che indecente alla visita e alla vista di chi frequenta il parco.

Abbiamo una sola area giochi in tutto il comune, possibile che questa Amministrazione non sia in grado di reperire qualche soldo e mettere in sicurezza l’area?

O magari a nessuno di questa maggioranza interessa proprio.Tale situazione va solo ad incrementare lo sfondo degradante che ormai impera nella villa comunale, dove giacciono piante morte, sporcizia e totale assenza di una omogeneità che dovrebbe appartenere a quello che sarebbe storicamente un giardino botanico.

Attendiamo, insieme ai cittadini di Tolfa, ormai neanche più troppo fiduciosi, che qualcuno intervenga.

Pd Tolfa