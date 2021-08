Ardita: "Ladispoli accolga i cittadini afgani" - Terzo Binario News

Proposta di mozione unitaria “per ospitare i profughi nel paradiso culturale e sociale che è la città ladispolana”

Ardita: “Non si può rimanere indifferenti al sacrilegio che stanno compiendo i talebani, morti ed umiliazioni a donne bambini e uomini. Ladispoli città dell’accoglienza deve dare un segnale di solidarietà e di accoglienza”.

L’appello del consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Ardita che presenta una proposta di mozione unitaria del comune di Ladispoli, una mozione di solidarietà dinanzi alla crisi umanitaria dei profughi afghani.

“Il nostro comune Ladispoli esempio di una integrazione negli ultimi 30 anni con più di 100 comunità straniere presenti e ben integrate nelle scuole, nel mondo del lavoro, nel mondo della cultura e del cinema, nel calcio e in tutti gli sport, il nostro comune deve fare la sua parte, anche attraverso collaborazioni con i Ministeri dell’Interno e della Difesa per assicurare supporto e accoglienza in particolar modo alle persone più fragili: bambini e donne che rischiano di restare vittime di violenze e soprusi dei violenti talebani.

Tale mozione è tesa a sollecitare Governo italiano ad impegnarsi fin da subito per una politica che preveda corridoi umanitari, per attivare, con il coinvolgimento delle associazioni accreditate del terzo settore che si occupano di accoglienza ed integrazione.

Non si può rimanere immobili di fronte al dramma di un popolo che cerca scampo dai talebani – prosegue il consigliere Ardita – di fronte ad azioni di protesta, spesso guidate da donne, che finiscono represse nel sangue.

Anche a città come la nostra che sono geograficamente lontane dall’Afganistan spetta il dovere per essere divenuta negli ultimi la città dell’accoglienza di tanti popoli e di tante comunità di fare il possibile per sostenere la società afghana in questa lotta impari contro un gruppo armato e violento; non possiamo accettare – conclude Ardita – che bambine e bambini di qualsiasi parte del mondo, siano oppressi dal terrore; abbiamo il dovere di offrire loro solidarietà e speranza per una vita migliore, per fuggire dall’inferno dell’Afganistan e per essere accolti dal paradiso culturale e sociale che è la città di Ladispoli”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli