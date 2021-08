Vandali a Civitavecchia, Porrello: "Educazione civica fondamentale nelle scuole e negli animi dei cittadini" - Terzo Binario News

“Città migliori passano da amministrazioni più efficienti, su questo non ci piove.

Ma sicuramente città migliori passano anche da cittadini più civili: quante volte in questi giorni di vacanza non vi è capitato di girare per altre città e dire “che bello qui, ma come mai la nostra Civitavecchia è così sporca e poco curata?”

Sicuramente l’amministrazione locale può fare di più e meglio ma è anche vero che i tanti atti di vandalismo a cui assistiamo sono vere e proprie coltellate al cuore di Civitavecchia. Leggere oggi sui giornali locali dell’ennesimo atto vandalico alle opere d’arte “Mirabilia urbana” dei fratelli Lucio e Peppe Perone ci fa capire, ancora una volta, la grande importanza dell’educazione civica nelle scuole e negli animi dei cittadini.

Città migliori passano anche e soprattutto da cittadini migliori.

Auspico un futuro in cui questi eventi siano rare eccezionalità e non triste routine”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.