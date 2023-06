Ardita: «Grando convochi e tuteli tutti i proprietari di aree camper di Ladispoli» • Terzo Binario News

«Una deroga di uno o due anni per dare modo di riorganizzarsi»

Intervento dell’ex presidente della Commissione Urbanistica Giovanni Ardita.

«Vorrei essere chiaro conciso e soprattutto propositivo, a nome di tutte quelle voci che ho ascoltato di proprietari di campeggi e stabilimenti balneari della zona di Torre Flavia che sono rimasti chiusi a differenza della nuova struttura ricettiva turistica ex Camping Queen.

Un sindaco eletto dalla maggioranza dei cittadini di Ladispoli nel 2022, ha il dovere di tutelare tutti i campeggi e stabilimenti balneari di Torre Flavia, al contrario del pensiero maldestro di un esponente vicino al sindaco che ha affermato che chi ha presentato il progetto è stato approvato ed è stato bravo.

Un sindaco, veramente di tutti, detta la linea maestra per tutti i campeggi e gli operatori balneari della città di Ladispoli, che dopo anni di sacrifici e di investimenti oggi con il diniego della deroga si trovano in serie difficoltà economiche con le relative famiglie che ci lavoravano.

Per questo motivo propongo al sindaco di incontrare i proprietari dei campeggi e degli stabilimenti balneari di Torre Flavia per verificare se ci sono le condizioni di rilasciare una deroga di 1 o 2 anni con atto d’obbligo per permettere a tutti di aver la possibilità di regolarizzarsi sotto l’aspetto urbanistico e di lavorare.

Chi non avrà adempiuto all’obbligo alla scadenza della deroga e si troverà con situazioni abusive giustamente non riaprirà.

Si dia la possibilità a tutti gli operatori dei campeggi e degli stabilimenti balneari dal 1 luglio di lavorare almeno la stagione per portare il sorriso alle loro famiglie ed economia alla città, Torre Flavia è il simbolo di tutta la città e non di una sola piccola City.

Il sindaco che doveva essere il sindaco del Grando cambiamento non deluda i cittadini prendendo l’immagine del sindaco del cemento, e soprattutto la volontà popolare di chi l’ha confermato primo cittadino a larga maggioranza nel secondo mandato. Sia sindaco di tutti e non di pochi privilegiati”.

Giovanni Ardita

Ex Presidente della Commissione Urbanistica Comune di Ladispoli