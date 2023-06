L’associazione Amababa – Ali per il Ruanda entra a far parte della Cittadella della Solidarietà di Ladispoli • Terzo Binario News

“L’Associazione Amababa – Ali per il Ruanda ODV entra a far parte della Cittadella della Solidarietà di Ladispoli.

Ringrazio, a nome di tutti i nostri soci e sostenitori, gli amici che ci hanno accolto a farne parte.

Siamo nati principalmente per occuparci del fenomeno dell’abbandono di minori in Ruanda, e in questo siamo operativi sul posto con i nostri volontari, in pochi mesi siamo riusciti a finanziare vari progetti ( casa famiglia, percorso di formazione lavoro e una biblioteca di comunità ) e siamo intervenuti per far riaprire una mensa scolastica rimasta senza scorte alimentari a causa di un’alluvione devastante che ha colpito Congo e Ruanda il 2 maggio scorso.

Il nostro impegno per il Ruanda non ci impedisce però di affrontare, insieme ad altre associazioni del territorio, le criticità sociali di Ladispoli e Cerveteri. Proporremo iniziative e saremo al fianco di tutte le realtà impegnate in questo senso nella Cittadella della Solidarietà. Già il 24 giugno saremo insieme al “Parco degli Angeli ETS” per una Serata Solidale con Concerto e Cena”.

Vincenzo Vona

presidente di Amababa – Ali per il Ruanda ODV