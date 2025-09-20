 Sei stupendi cuccioli cercano casa • Terzo Binario News

Sei stupendi cuccioli cercano casa

Set 20, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

6 bellissimi fratellini incrocio pastore maremmano di futura taglia medio/grande nati 1.7.2025

GHIBLI  ARIA  NEBBIA  NUVOLA  SCIROCCO  VENTO

Sono stati recuperati a San Giuliano Milanese il 6.9.2025.

Venite a conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della  Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297


 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159