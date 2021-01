Aperto il drive in di Palidoro - Terzo Binario News

“L’inaugurazione del secondo punto ‘drive-in’ nella zona nord di Fiumicino, a Palidoro, è una notizia importantissima che dà continuità al grande lavoro di tracciamento che stiamo portando avanti nel Lazio, la Regione in Italia con il più alto numero di tamponi quotidiani effettuati.

La battaglia che stiamo combattendo non ci permette di abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a seguire le solite semplici regole base contro il contagio, a monitorare il virus con la somministrazione dei tamponi, e andare avanti a tappe serrate con quel massiccio piano di somministrazione dei vaccini che anche in questo caso ci vede la Regione più avanti nel Paese.

Proprio su questo punto di vista va registrata una bellissima notizia oggi. Invitalia finanzierà il vaccino ReiThera-Spallanzani, sul quale anche la Regione Lazio ha fatto la propria parte con un finanziamento di 8 milioni di euro.

Il vaccino, tutto italiano prodotto nel polo tecnologico di Castel Romano, dovrebbe essere pronto per giugno dandoci l’opportunità di essere totalmente autosufficienti.

Un ringraziamento va all’Asl Roma 3 e al dottor Quintavalle per la solerzia con il quale sta operando in un territorio vasto ed esteso come il nostro e alla direttrice del distretto sanitario la dottoressa Eleuteri, ai volontari dell’associazione Misericordia e del suo presidente Elisabetta Cortani che permettono in funzionamento e al sindaco Esterino Montino per aver messo a disposizione l’area”.

Michela Califano