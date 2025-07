“Aperitivi letterari al tramonto” a Campo di Mare: un mare di incontri in riva al mare con Mondadori Cerveteri • Terzo Binario News

Prossimo appuntamento, quello di mercoledì 30 luglio con Roberto Frazzetta. Domenica 3 agosto arriva l’attrice Clizia Fornasier

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, che hanno visto un pubblico davvero numeroso partecipare agli incontri con Luigi Viva, in uno splendido omaggio a Fabrizio De Andrè, e con Alessandro Spalletta, autore de “La spada e il Grifone”, entra nel vivo il programma di “Aperitivo Letterario in Riva al Mare”, organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri insieme al “Banana Village” sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare.

Ancora tanti gli ospiti che settimana dopo settimana, sino alla fine di agosto, si alterneranno ai microfoni di Mondadori. Primo ospite, è Roberto Frazzetta che mercoledì 30 luglio presenterà “Finché non muori”. Domenica 3 agosto è il turno di un volto noto del grande e piccolo schermo, quello di Clizia Fornasier, che presenterà “Volevo sognarmi lontana”.

Domenica 10 agosto sarà il turno di Patrick Facciolo, con “Fallacie logiche”. Mercoledì 13 invece, torna un “amico” di Mondadori, autore noto e conosciuto nel territorio sia per la sua attività letteraria che come attore teatrale, Valerio Valentini, con “Ci sono molti modi”. Mercoledì 20 agosto toccherà a Lamberto Ciabatti con “Ultras”, mentre mercoledì 27 agosto chiude la rassegna degli aperitivi in riva al mare Luca Poldelmengo con “Indagine apparente”.

“La rassegna estiva de #laMondadoriCerveteriIncontra sta proseguendo con una presenza di pubblico davvero soddisfacente – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – una chiara testimonianza di quanto il pubblico abbia bisogno di momenti dedicati alla lettura e alla conoscenza di nuovi autori. Per noi come titolari di libreria è una doppia soddisfazione, soprattutto perché significa che il lavoro che stiamo svolgendo nella diffusione della lettura viene apprezzato dalla clientela, che ci vede non soltanto come un luogo dove acquistare un libro ma anche come un punto di riferimento per momenti più leggeri e spensierati. Il programma di presentazioni è fitto per tutto il mese di agosto, all’interno di una cornice bellissima come quella del Banana Village sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, al tramonto, tra una piacevole chiacchierata letteraria e un aperitivo. Vi aspettiamo come sempre numerosi alle prossime presentazioni, la cui partecipazione è libera e gratuita!”.

Tutte le presentazioni avranno inizio alle ore 19:30.