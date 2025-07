Musica swing e Dj Set nel weekend di Campo di Mare al Banana Village • Terzo Binario News

Tris di appuntamenti in riva al mare: venerdì protagonisti gli “Swing Up”, sabato e domenica Manuel Briotti

Tre serate di musica e intrattenimento a Campo di Mare sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. La location, è quella del “Banana Village”, proprio in riva al mare, dove per tutta l’Estate ci saranno appuntamenti culturali e di spettacolo a pochi passi dalla spiaggia, durante i quali ci si potrà rinfrescare e deliziare magari, con un buon aperitivo.

Questo il programma del weekend, da venerdì 25 a domenica 27 luglio.

Venerdì 25 luglio, sul palco del “Banana Village”, gli “Swing Up”, un tuffo nel passato a ritmo di swing dagli anni 50 ad oggi dal divertimento assicurato. Inizio alle ore 22:00.

Sabato 26 luglio, è il turno di Manuel Briotti con “Vinyl Set”, musica anni ’70, ’80 e ’90, mentre domenica 27 luglio ancora Dj Set ma con musica anni ’90 e ‘2000. Musica a partire dalle ore 18:00 fino a tarda serata.

Tre serate speciali, in un contesto gioioso, in cui ti senti sempre in famiglia: tra mare, tramonti, spiaggia, piacevoli e gustosi aperitivi e intrattenimento.