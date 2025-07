“Le Capinere” illuminano la Banditaccia: tutto esaurito per l’esordio del Necropoli Art Festival • Terzo Binario News

Grande pubblico per la prima giornata del Festival di Margot Theatre, organizzato insieme all’Amministrazione comunale, il Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia e il contributo della Regione Lazio. Stasera si replica: alle ore 18:00 “il Piccolo Principe”, alle 19:00 musica e aperitivo al tramonto

La Necropoli Etrusca della Banditaccia a lume di candela, uno scenario emozionante e suggestivo che ha visto protagoniste delle artiste straordinarie.

È iniziato ieri sera con il concerto de “Le Capinere” il “Necropoli Art Festival”, rassegna che fino a domenica 27 luglio alternerà all’interno di uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia, teatro, musica, danza e spettacoli per bambini.

Un’ora e mezza di emozioni, un repertorio meravigliosamente riarrangiato che ha spaziato da Verdi, Rossini e Bizet fino alle grandi colonne sonore del cinema firmate Nino Rota, Piovani ed Ennio Morricone. Al termine, pubblico in piedi e applausi scroscianti per un ensemble di musiciste che ha offerto un viaggio di note senza tempo.

“Vedere il nostro sito Unesco, illuminato solamente dalle candele, con delle artiste di così grande pregio come sono ‘Le Capinere’ è stata un’emozione straordinaria – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la grandissima presenza di pubblico, in un giorno infrasettimanale, conferma quanto la qualità di questa rassegna sia alta. I miei complimenti li rivolgo all’Associazione Margot Theatre per il grande lavoro svolto nell’organizzare questa rassegna, al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, al suo Direttore Vincenzo Bellelli e a tutto il personale dipendente per l’ospitalità. Alla cittadinanza tutta, l’invito a partecipare ai prossimi appuntamenti del Necropoli Art Festival. Ci saranno spettacoli davvero per tutti i gusti e per tutta la famiglia”.

Il Necropoli Art Festival prosegue: oggi, giovedì 24 luglio alle ore 18:00 il primo spettacolo ad andare in scena è un grande classico, che ancora oggi emoziona grandi e bambini: “Il Piccolo Principe”. Alle ore 19:00 invece ci si sposterà alla Tomba delle Cinque Sedie con “In the Mood – Soul Music Live”, una serata tra musica e un piacevole aperitivo.

Domani, venerdì 25 luglio alle ore 19:00 alla Tomba delle Cinque Sedie, spazio al “Simone Di Cataldi Jazz Trio”. Alle ore 21:00 invece, c’è “Idem – Io contengo moltitudini”.

Sabato 26 luglio alle ore 19:00 via degli Inferi con lo spettacolo itinerante “Involu.Archeologia Naturale #30”. Alle ore 21:00 arriva “Peter Pan”: un viaggio onirico attraverso paesaggi straordinari.

Domenica 27 luglio il gran finale: alle ore 18:00 uno spettacolo itinerante per bambini, lungo la Via Sepolcrale principale, racconterà “La Nascita di Roma”. Alle ore 21:00 invece, in scena “Le sfacciate meretrici” un omaggio all’impegno e al coraggio di tutte le donne che hanno contribuito all’indipendenza e all’Unità italiana.

Programma completo e modalità di acquisto dei biglietti d’ingresso, ove previsti, su www.art-festival.it