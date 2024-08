Antonio Giuliani, Andrea Perroni e “Ritmo 90” alla 61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti • Terzo Binario News

Quattro giorni di spettacoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri, tra comicità, serata-discoteca e musica: l’apertura è affidata ai “ReQueen”, un grande omaggio a I Queen

“Quattro giorni di festa, di tradizioni, di musica e di spettacolo. Tutto pronto per la 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: ad accompagnarci in questi quattro giorni di festa, oltre agli appuntamenti legati ai Rioni, con la gara della pigiatura e all’attesissima sfilata dei Carri Allegorici, non potevano ovviamente mancare gli spettacoli serali. Spettacoli che siamo certi regaleranno divertimento, musica, risate e intrattenimento. Sul palco, i ‘ReQueen’, la serata ‘Disco 90’, Andrea Perroni e Antonio Giuliani. Sarà una grande Sagra, vi aspettiamo!”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, nel presentare gli spettacoli serali in programma in Piazza Santa Maria in occasione della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, la manifestazione più attesa e ricca di tradizione di Cerveteri.

“Dopo i grandi appuntamenti del mese di agosto dell’Estate Caerite, terminati con l’omaggio a Fabrizio De Andrè degli Hotel Supramonte, siamo pronti al fine-settimana più atteso dell’estate ovvero quello della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – apriamo la Sagra, recuperando una serata in programma alcuni giorni fa ma purtroppo rinviata a causa del maltempo, ovvero quella con i “ReQueen”, una cover band straordinaria che offrirà uno spettacolo davvero emozionante. Poi spazio alla disco-dance con “Ritmo 90”, un evento che sta girando in lungo e largo l’Italia riempiendo piazze ogni sera. Concluderemo poi con la comicità di due volti noti dello spettacolo come Andrea Perroni e Antonio Giuliani. Un cartellone artistico quello della Sagra dell’Uva che speriamo possa abbracciare un pubblico davvero vasto e che auspichiamo che come sempre, possa richiamare a Cerveteri davvero tante persone. Buona festa e buona Sagra a tutti!”.

Prima serata di Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti affidata ai “ReQueen”: giovedì 22 agosto sul palco di Piazza Santa Maria uno straordinario omaggio a I Queen. La cover band, con un sound potente e maestoso, porterà in scena una riproduzione fedele degli arrangiamenti che hanno reso i dischi e i concerti dei Queen pietre miliari della musica dell’ultimo millennio. Dagli strumenti utilizzati ai costumi di scena, sembrerà di tornare indietro nel tempo.

Serata revival venerdì 23 agosto: è infatti il turno di “Disco 90”, un grande spettacolo con Dj, Vocalist, ballerine ed effetti speciali per rivivere i magici anni ’90.

Sabato 24 agosto è il momento della comicità: sul palco sale Andrea Perroni, attore, comico, imitatore e conduttore radiofonico, con lo spettacolo “La fine del mondo”, tra monologhi, canzoni e imitazioni, un quadro della società contemporanea, evidenziando la dipendenza dalla tecnologia, l’approccio ambivalente alla salvaguardia del pianeta e la nostalgie per il passato contrastata da un benessere materiale maggiore nel presente.

Domenica 25 agosto il gran finale con Antonio Giuliani e il suo “Recital”. Il comico romano, da un quarto di secolo mattatore del panorama comico romano e non soltanto, porterà in scena i suoi cavalli di battaglia, in un susseguirsi di battute e sketch, tra passato, presente e futuro: sarà garanzia di risate e divertimento per tutta la famiglia.

L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21:30 e l’ingresso è gratuito fino a capienza massima consentita.