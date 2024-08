Per la 61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, ecco il programma • Terzo Binario News

“Sarà una grande edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Insieme al Vicesindaco Federica Battafarano e all’Assessore Riccardo Ferri, alle Delegate Arianna Pietrolati e Catia Minghi, ai Rioni di Cerveteri che per la prima volta dopo tanti anni torneranno in competizione tra di loro in occasione della sfilata dei carri allegorici, all’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso e a tante realtà del territorio, abbiamo fatto un lungo lavoro di preparazione affinchè anche quest’anno la Sagra dell’Uva, fosse l’evento che da sempre è in grado di richiamare decine e decine di migliaia di visitatori.

Gli ingredienti per vivere quattro giorni di grande festa ci sono tutti: dagli spettacoli serali ad una rinnovata e ancor più ricca di stand Piazza del Vino e dei Sapori, passando per l’artigianato fino a tutti gli appuntamenti legati alla tradizione. Anche quest’anno, sarà una festa di tutta la città!”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto nel Centro Storico di Cerveteri.

Ricco come sempre il programma della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Diverse anche le novità, come le location degli spettacoli serali, che si svolgeranno in Piazza Santa Maria, e della Piazza del Vino e dei Sapori, che si sposterà in Piazza Aldo Moro.

In programma, il concerto dei “ReQueen”, cover band dei Queen (giovedì 22 agosto), la serata “Disco ‘90” (venerdì 23 agosto), Andrea Perroni (sabato 24 agosto) e Antonio Giuliani (domenica 25 agosto). Concluderà la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, il consueto spettacolo pirotecnico.

Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it