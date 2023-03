Antenna Iliad a Cerveteri, compagnia e Granarone valutano lo spostamento • Terzo Binario News

Incontro questa mattina in Comune con i referenti della società per studiare la delocalizzazione

La riunione di mercoledì 22 marzo con il Comitato di Cittadini di Via dei Prati, attivo sulla tematica dell’antenna di telefonia, si era conclusa con l’impegno da parte dell’Amministrazione di incontrare i referenti della società Iliad.

Questa mattina, in Municipio, insieme al Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni abbiamo incontrato i referenti della società di telefonia a cui abbiamo sottoposto la richiesta di valutazione di una possibile concertazione tra Amministrazione comunale e Società per individuare una delocalizzazione dell’antenna, opportunità prevista dalla Legge Regionale n.19 del 2022.

Un incontro estremamente positivo, perché Iliad si è dichiarata disponibile a valutare lo spostamento, tenendo in ogni caso conto delle esigenze tecniche di realizzazione dell’impianto, che la Legge Italiana, va sottolineato, annovera come opera di urbanizzazione primaria in quanto offre servizi indispensabili per la cittadinanza, quali la telefonia e le connessioni ad internet.

Nelle prossime ore, tecnici comunali e rappresentanti della società, si incontreranno per effettuare nuovi sopralluoghi e verificare siti alternativi per la nuova collocazione dell’antenna.

Con l’occasione, ringrazio il Dirigente Fabrizio Bettoni per avermi affiancata su questa tematica così complessa e delicata e la Società Iliad per la disponibilità dimostrata nei confronti dell’Ente e dei Cittadini.

Continueremo a tenere aggiornato il Comitato e tutti i cittadini sull’evoluzione di questa vicenda.