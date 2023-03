Lavori aggiudicati per la sicurezza del Vaccina • Terzo Binario News

“L’obiettivo principale è la sicurezza dei cittadini. I lavori che nel tempo verranno effettuati sul fosso Vaccina sono di estrema importanza e ci consentiranno di mitigare il rischio idrogeologico, particolarmente presente lungo tutto il tratto del Fosso che attraversa il territorio di Ladispoli”.

Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che il Comune, grazie ai fondi del Pnrr, ha aggiudicato i lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso Vaccina” che inizieranno a breve.

Intervento iniziale che, nel corso del tempo, andrà a sommarsi ad altri lavori di sicurezza idraulica, messi in atto grazie la concessione al Comune di Ladispoli di altri finanziamenti.

“Il fine che si intende perseguire – ha proseguito De Santis – in funzione del Progetto Generale approvato con il Prog. di Fattibilità Tecnico/Economico (D.G.C. 147/2021) è quello di riuscire a portare a conclusione e nella sua interezza la completa messa in sicurezza idraulica, nel territorio comunale, del Fosso Vaccina, anche nella speranza della concessione di ulteriori finanziamenti relativi a queste tipologie di opere, per il fine di salvaguardare l’interesse e l’incolumità pubblica. Invece, l’intervento in fase di avvio dei lavori, in particolare riguarda la messa in sicurezza idraulica di un tratto d’argine sulla sponda destra del Fosso Vaccina, che và dal Ponte Housenstamm verso il Ponte Ferroviario, mediante la realizzazione di sovralzi arginali. Tengo a ringraziare – ha concluso De Santis – l’Uffico Tecnico Comunale Lavori Pubblici, la Dirigente dell’Area Tecnica e tutti i professionisti che hanno collaborato a rendere attualizzabile l’Opera Pubblica, nonostante le difficoltà legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.