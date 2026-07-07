“Todo Cambia”, omaggio a Mercedes Sosa: il grande teatro di Maria Letizia Gorga apre l’Estate Caerite • Terzo Binario News

Appuntamento in Piazza Santa Maria per giovedì 9 luglio alle ore 21:30. Il giorno seguente c’è Greg di “Lillo & Greg”, sabato è il turno del concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite

“La più grande rivoluzionaria che la storia del Sud America ricordi, sempre dalla parte degli ultimi e con rara coerenza: un’artista che ha utilizzato la sua voce come strumento di lotta e speranza di un popolo oppresso. È la storia di Mercedes Sosa, che giovedì in Piazza Santa Maria avremo l’onore di rivivere attraverso uno spettacolo teatrale raffinato, un viaggio intimo e profondo, guidati da Maria Letizia Gorga, una vera e propria istituzione del palcoscenico”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nell’invitare la cittadinanza ad assistere allo spettacolo “Todo Cambia – Viaggio intimo con Mercedes Sosa”, scritto e diretto da Pino Ammendola e con Maria Letizia Gorga. L’appuntamento, che segna anche l’inizio degli eventi dell’Estate Caerite 2026, è per giovedì 9 luglio alle ore 21:30 e l’ingresso è libero e gratuito.

“Todo Cambia” è la parabola umana di una donna nata poverissima eppure dotata della ricchezza più grande: l’amore per la vita e il desiderio di battersi contro l’ingiustizia. Un intrecciarsi continuo di versi e musica che racconta a tutto tondo la storia di una donna straordinaria, un’anima tormentata che, dietro la sua inguaribile voglia di lottare per il bene degli altri, nasconde un senso profondo di solitudine e di dolore.

Dolore che diventa dramma per un esilio inflitto da un regime totalitario che ha procurato alla sua patria, la martoriata Argentina, oltre 30 mila vittime e che l’ha resa testimone internazionale della silenziosa battaglia della Madri di Plaza de Mayo.

“Siamo onorati di aprire la stagione degli eventi estivi con questo spettacolo teatrale, con dei veri e propri giganti del palcoscenico come Maria Letizia Gorga e Pino Ammendola, che proprio come fecero lo scorso anno con l’omaggio a Frida Khalo, sono certa ci regaleranno delle emozioni straordinarie – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una serata che apre un lungo finesettimana di eventi nel Centro Storico della nostra città: il giorno seguente infatti, a salire sul palco sarà Greg di ‘Lillo e Greg’ con lo spettacolo ‘Greg & I Frigidaires’, un mix di rock’n’roll, doo-wop e swing anni ’50 e ’60, alternando cover e brani originali in italiano con testi ricchi di ironia e gag, mentre sabato 11 luglio sarà il momento del tradizionale concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite”.

Gli spettacoli di giovedì 9 e venerdì 10 luglio avranno inizio alle ore 21:30, mentre il concerto del Gruppo Bandistico Cerite avrà inizio alle ore 21:00. Ingresso libero e gratuito per tutti.