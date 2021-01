“Andiamo a San Pietro? Sì, ma in bici!”: a Monte Ciocci per prolungare la pista ciclopedonale - Terzo Binario News

Sabato 30 gennaio alle ore 10:30 avrà luogo presso il belvedere di Monte Ciocci una manifestazione stanziale pubblica per fare luce sul progetto di prolungamento verso San Pietro del Parco Lineare Ciclopedonale del Municipio XIV di Roma. L’evento si svolgerà all’aria aperta, rispettando tutte le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento previste per l’emergenza Covid-19, con obbligo di mascherina e distanziamento.

Fra i partecipanti: Walter Tocci, ex Vicesindaco di Roma nonché ideatore del Parco Lineare come oggi previsto; l’architetto Simone Ferretti, progettista del Parco Lineare e ideatore dell’ipotesi di prolungamento; Julian Colabello, consigliere municipale del Municipio XIV e Responsabile dei Beni Comuni per il Partito Democratico Roma.

Introdurranno la manifestazione Lorenzo De Santis e Chiara Buonopera per i Giovani Democratici del Municipio XIV, che negli ultimi mesi hanno avuto modo di approfondire lo stato dell’opera, oltre allo studio di fattibilità tecnico-economica dell’anno 2018.

L’obiettivo della manifestazione è proprio quello di far luce sullo stato d’avanzamento del progetto e di informare al riguardo i cittadini: «Per realizzare il progetto è necessario che vi sia non solo una forte volontà politica, ma anche una volontà cittadina. Non si può negare, d’altronde, che un percorso di trasformazione urbana così importante possa essere fondamentale per tutti i cittadini del 14° Municipio e non solo», ha spiegato Chiara Buonopera, a cui si aggiunge De Santis, chiosando: «Sarà inoltre interessante poter conoscere i diversi punti di vista dei presenti, e dunque non solo l’aspetto tecnico, storico o politico, ma anche gli eventuali limiti e ostacoli amministrativi da affrontare e superare per realizzare un’opera del genere».