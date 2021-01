"Avreste dovuto vederli, gli occhi della signora Luisa": a San Basilio uno scivolo per disabili atteso da anni - Terzo Binario News

“Avreste dovuto vederli, gli occhi della signora Luisa. Si è commossa perché sotto casa sua abbiamo realizzato uno scivolo per disabili. Erano anni che lo chiedeva. Penserete che non sia niente di speciale. In effetti sono solo 5 metri scarsi di asfalto, 5 metri che cambiano la vita quotidiana di chi vive lì e si sposta con la sedia a rotelle”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Quando sono passata sotto quel palazzo ho visto affacciarsi un’altra signora, che ha gridato a Luisa: “forza!”, come a dire “finalmente!”. Siamo nel cuore di una delle periferie di Roma, a San Basilio. Sono tornata lì per vedere una serie di interventi piccoli, ma significativi, che stiamo effettuando. A breve, per esempio, inizieranno i lavori su alcuni stabili delle case popolari in via Gigliotti”.

“Sono poi cominciati i lavori per disostruire le fogne sempre sulla stessa via: pensate che sono stati trovati maglioni, calze e cavi delle antennne, perché evidentemente non venivano pulite da anni. Abbiamo poi piantato due alberi in via Loreto, per rendere più belli e accoglienti quei giardini.Roma è una città immensa. Per renderla vivibile è necessario puntare non solo su grandi opere e interventi straordinari, ma anche sulle piccole cose. Perché sono le piccole cose, spesso, che cambiano la vita delle persone”.