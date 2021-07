Ancora incendi a Martignano e fronte ampio fra Cerveteri e Passoscuro - Terzo Binario News

Altra giornata critica sul fronte incendi per i Vigili del Fuoco.

Ancora fiamme hanno martoriato il lago di Marignano e i Vvf di Bracciano hanno dovuto richiedere l’intervento del mezzo aereo per estinguere il fronte di fuoco alimentato per tutta la giornata.

Sul litorale la situazione purtroppo non è stata delle migliori.

Un vasto incendio di sterpaglie ha interessato la zona che va da Passoscuro a Cerveteri, dove il fuoco ha colpito il deposito attrezzi di un’azienda agricola.

Il fumo sprigionatosi era visibile a chilometri di distanza.

I Vigili del fuoco di Cerveteri hanno dovuto faticare non poco per mettere in sicurezza l’area aiutati dalla squadra anti incendi boschivi e da moduli della protezione civile.