Ancora auto in fiamme a Civitavecchia • Terzo Binario News

Stanotte fuoco su due vetture in corso Centocelle, incendio domato dai Vigili del Fuoco
Questa notte alle 3 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di due autovetture parcheggiate all’altezza di corso Centocelle, fronte civico 60.
Gli uomini della Bonifazi sono tempestivamente giunti sul posto avviando le manovre di estinzione delle fiamme.
Due vetture totalmente avvolte dal fuoco.
A dare ausilio alla 17A è intervenuto in supporto dell’equipaggio dell’autobotte AB17.
Il lavoro dei pompieri ha fatto sì che l’incendio non si propagasse alle attività commerciali prospicienti e alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.
Non si è registrato nessun ferito.
La dinamica dell’accaduto è al vaglio del autorità competenti. Sul posto la Polizia di Stato e i Carabinieri.