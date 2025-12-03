Violentò moglie e due figlie minorenni, arrestato 59enne del Togo a Fiumicino • Terzo Binario News

Violenza sessuale nei confronti della moglie e delle due figlie all’epoca ancora minorenni.

A sette anni dai fatti incriminati, commessi a Paliano nel 2018, i Carabinieri hanno arrestato a Fiumicino un 59enne originario del Togo, ricercato in tutta Italia.

Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria aveva emesso un ordine di carcerazione, per scontare una pena di cinque anni e tre mesi, ma l’uomo si era reso irreperibile.

Alla cattura dell’uomo sono arrivati i militari di Paliano, coordinati dalla Compagnia di Anagni.

La localizzazione del latitante attraverso una minuziosa attività investigativa e diversi servizi di osservazione controllo e pedinamento

L’uomo era nella zona di Fiumicino e gli uomini dell’Arma sono riusciti ad arrestarlo prima che lo stesso riuscisse ad allontanarsi per sottrarsi al carcere.

Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, dove sconterà la pena detentiva, comminata dall’Autorità Giudiziaria, di cinque anni e tre mesi.