Anche stamani il drive in paralizza Civitavecchia: traffico sull'Aurelia in tilt - Terzo Binario News

Dopo ieri sera, con Civitavecchia paralizzata nella zona nord da largo della Pace fino alla zona industriale, ecco che il caos si è ripetuto anche stamani.

Code per accedere alla città, con il rientro dalle ferie che è coinciso con il ritorno di molti civitavecchiesi sul posto di lavoro e che sono finiti imbottigliati.

Oltre mezz’ora per raggiungere il centro della città, per via del drive in di largo della Pace che sta intasando il traffico.