Il drive in del porto paralizza Civitavecchia: un chilometro di coda da largo della Pace - Terzo Binario News

Mentre l’assessore regionale alla sanità D’Amato ringrazia gli operatori sanitari

Il drive in di largo della Pace sta paralizzando Civitavecchia. Traffico di rientro dal mare, imbarchi e tamponi hanno fatto accumulare le vetture sulla rotatoria di Porta Tarquinia tanto da formare una fila in città di circa un chilometro verso il centro. Tutti arrabbiati per essersi trovati in un ingorgo che al momento viene gestito solo dal personale di Port Mobility.

In tutto questo, l’assessore regionale D’Amato ringrazia gli operatori sanitari per lo sforzo che stanno profondendo. L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha effettuato nel pomeriggio un sopralluogo all’Aeroporto di Fiumicino e al Porto di Civitavecchia dove da ieri è attivo il drive-in per i test.

“Sono grato ai nostri operatori sanitari, il loro spirito di servizio mi commuove. Avvertono la grande responsabilità di fare un servizio per l’intero Paese. Grazie!”