Il cartello di Spiagge Sicure che fornisce indicazioni di Campo di Mare è diventato un bersaglio ed infatti è stato danneggiato.

Preso a pugni od obiettivo per un lancio di sassi non si sa, fatto sta che nella parte bassa sono stati staccati pezzi importanti dove c’è la legenda che spiega come muoversi e parcheggiare.

Momento difficile per la zona, per via di diversi problemi, tra furti e degrado.