Anche Allumiere ha partecipato all’iniziativa “Alzati e Pedala” • Terzo Binario News

Al monito di “Alzati e pedala”, neppure la parrocchia di Allumiere poteva restare indifferente. Così, su invito del parroco don Roberto Fiorucci, e del presidente dell’”Associazione Madonna delle Grazie”, Ivo Moraldi, anche alcuni ciclisti di Allumiere e Tolfa hanno partecipato alla pedalata che si è svolta giovedì scorso nel periodo liturgico del Tempo del Creato, celebrato in tutto il mondo.

Questa iniziativa, una passeggiata ecologica che ha coinvolto le varie comunità parrocchiali per rafforzare le parole dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, ha visto tre differenti gruppi percorrere itinerari che hanno collegato quasi tutte le chiese fino alla Cattedrale di Civitavecchia, per una preghiera finale con il vescovo Gianrico Ruzza. Uno di questi veniva proprio dalla collina, dove i ciclisti tolfetani sono partiti dalla Chiesa di Sant’Egidio per poi raggiungere i colleghi alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo.

“Abbiamo accolto con gioia – ha spiegato Moraldi – l’invito di don Roberto, perché ognuno di noi, nel nostro piccolo, deve poter fare il suo.

La Terra sta soffrendo e i cambiamenti climatici ne sono il segnale più evidente. Questa iniziativa, “Alzati e pedala”, vuole risvegliare le coscienze, educare al rispetto del mondo e alla pace. Le biciclette che hanno attraversato tutta la diocesi hanno rappresentato l’impegno di ciascuno a “pedalare” per il cambiamento e per un rinnovato impegno comunitario, volto all’adozione di nuovi stili di vita capaci di rispettare il pianeta”.