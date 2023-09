Le under 13 e 14 femminili del Basket Città Di Ladispoli • Terzo Binario News

“Unica Società del Territorio a schierare 2 squadre in 2 Campionati giovanili Femminili Fip, Il Basket Città di Ladispoli, si distingue da sempre, per la presenza e la qualità delle Sue Atlete, grazie soprattutto alla competenza Capacità Esperienza della Responsabile Tecnica Paola Barrese.

Roaster U13 Femminile

Coach Paola Barrese, Assistant Coach Matteo Lilli

In piedi da sinistra Luna Carloni, Giulia Stefanelli, Giulia Harizaj, Elisabetta Vela, Vittoria Cardone Sedute da destra Marta Ragnisco, Victoria Estevan, Alice Leofreddi, Rachele De Santis, Viola Masseria, Milena Prete

Roaster Under 14 Femminile

Coach Paola Barrese

In piedi da sinistra Veronica Esposito, Luna Carloni, Abigaelle Elmopi, Arianna De Paolis, Giulia Harizaj, Gaia M. Tiozzo, Giulia Stefanelli. Sedute da destra Vittoria Cardone, Michelle Stagni, Victoria Estevan, Rachele De Santis, Marzia Prete, Syria Bricca, Fatima Wagne

Le Nostre Ragazze, dichiara Il Presidente Massimo Albano, rappresentano un Orgoglio per la società e per il movimento, abbiamo grande fiducia in loro sia cone atlete che come persone”.

Basket Città Di Ladispoli