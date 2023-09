Allumiere, grande successo per lo “Street Sport Festival” • Terzo Binario News

Ha raggiunto un buon successo di pubblico lo “Street Sport Festival”, un evento che è ormai entrato a far parte della tradizione e che ogni anno richiama ad Allumiere tanti appassionati e tanti curiosi.

Ieri pomeriggio, lo sport si è fatto strada lungo le vie principali della cittadina, accendendole di colori e entusiasmo. Molto soddisfatta della riuscita dell’evento, l’assessore allo Sport, Romina Scocco.

“Ringrazio tutti – ha dichiarato – soprattutto chi ha reso possibile tutto questo. Mi riferisco alle tante associazioni sportive che hanno accettato il mio invito, portando lungo le vie del paese la loro esperienza e la loro professionalità insieme ad un messaggio importante, da tutti noi condiviso: praticare un’attività sportiva significa crescere, sia come persone e come cittadini. Lo sport infatti è un grande esempio di consapevolezza. Una scuola aperta a tutti, inclusiva e interculturale, che ha il potere di educare al rispetto, al fair play e al benessere individuale e collettivo. Manifestazioni come lo “Street Sport Festival” servono proprio a riflettere sull’importanza che può avere l’attività motoria e sportiva per tutte le età e sull’importanza di creare una rete tra famiglia, scuola e comunità, in un’ottica di sviluppo e condivisione”.