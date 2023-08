Amicizia e sapori al Bar Etrusco a Cerveteri con “Panzanelliamo”, tradizione rispettata • Terzo Binario News

All’ombra degli alberi di Piazza dei Tarquini, adiacente Piazza Aldo Moro, panzanella, pane e fagioli ieri pomeriggio

Amicizia, un bar storico, ovvero il Bar Etrusco di Piazza dei Tarquini e un pomeriggio spensierato allietato da pane, fantasia e panzanella, uno dei piatti estivi più amati dagli italiani. È stata un successo l’iniziativa organizzata per la giornata di ieri, giovedì 10 agosto “Panzanelliamo – Pane e Fantasia”.

All’ombra degli alberi della storica piazzetta limitrofa Piazza Aldo Moro, amici e clienti storici del bar si sono riuniti per trascorrere insieme, assistiti dal personale dello storico Bar Etrusco.

Panzanella, pane e fagioli e un odorino davvero buono, impossibile da non sentire per chi si trovava a passare lì davanti.

Una tradizione con cadenza periodica, che vede la partecipazione di clienti storici, cittadini ceretani Doc che non perdono dunque l’occasione di ritrovarsi di tanto in tanto per una buona mangiata in un contesto familiare.

Non solo cibo, ma anche gioco, il famoso “Gioco del Prosciutto” (per l’occasione, trasformatosi in lonza), del quale i presenti devono indovinare l’altezza a cui è stato collocato.