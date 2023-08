Incidente in via Biagio Petrocelli: investito pedone, morto 81enne • Terzo Binario News

È morto l’uomo investito ieri, giovedì 10 agosto, in via Biagio Petrocelli. L’episodio è avvenuto alle 10,22.

Secondo quanto appreso – per cause in corso di accertamento la vittima, che aveva 81 anni, era stata trasportata in codice rosso per dinamica al Policlinico di Tor Vergata. Nell’impatto è risultato coinvolto un centauro, di 41 anni, a bordo di una Bmw: l’uomo è stato accompagnato in codice giallo sempre al Ptv.

Colpita anche una vettura in sosta, una Renault Kangoo. Verifiche in corso sulla dinamica dei fatti. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo VII Tuscolano.

c.b.