A Cerveteri e Ladispoli la Tv è un incubo, il segnale rende impossibile la visione dei programmi • Terzo Binario News

Tante lamentele da parte dell’utenza

La televisione per i cittadini di Cerveteri, Cerenova e Ladispoli sta diventando un vero e proprio incubo. Se Santa Marinella ha parzialmente risolto le problematiche di ricezione del segnale Tv con lo spostamento dei ripetitori, nella città degli Etruschi e in quella ladispolana, la frustrazione e la rabbia dei cittadini è ancora tanta. La Tv, soprattutto in estate, non si vede.

In particolar modo nelle ore serali si verificano i disservizi: d’improvviso, su qualunque canale ci si trovi, qualunque cosa si stia vedendo, il segnale sparisce e diventa praticamente impossibile finire di vedere il programma o il film.

Tanti i cittadini che hanno scritto lettere di lamentela alla nostra redazione, chiedendoci di dare loro risalto.

“La situazione è divenuta oramai insostenibile, abbiamo speso soldi per tecnici, per antennisti, che hanno fatto il proprio lavoro in maniera corretta ma sono stati soldi buttati. Non dipende da noi, a mancare è proprio il segnale”, scrive un lettore.

“Con due bambini a casa e senza tanti soldi per portarli in vacanza o in giro nei parchi divertimento, spesso la Tv si rivela essere fondamentale, soprattutto nelle ore più calde del giorno quando farli uscire con 40gradi è improponibile. Nel bel mezzo del cartone animato o del loro programma preferito, tutto sparisce”, scrive una mamma

Sono tante le lamentele che giungono quotidianamente alla posta elettronica della redazione. Il problema, anche con l’interessamento delle Amministrazioni comunali, come già avvenuto in passato, sembra però non risolversi.