Allumiere, la polemica sui termosifoni al Palazzo Camerale scalda maggioranza e opposizione • Terzo Binario News

“Dopo anni di mal funzionamento e trascuranza, finalmente è stato individuato il guasto che non permetteva ai termosifoni di scaldare il plesso del Palazzo Camerale”. Questo l’incipit del comunicato dell’amministrazione Comunale di Allumiere, scritto per rassicurare la cittadinanza in merito al malfunzionamento segnalato giorni prima dal gruppo “Insieme per Allumiere”.

“I lavori – fanno sapere i delegati – sono stati eseguiti nel tempo record di due settimane grazie alla” Termoidraulica Bonamici” e alla ditta edile Sgamma. Il Palazzo Camerale quindi si rimette “in forma” per questo nuovo anno, pronto ad accogliere cittadini e turisti con tante novità”.

Immediata la replica del gruppo di opposizione, capitanato dall’ex sindaco Antonio Pasquini (Pd).

“A seguito della nostra interrogazione – sottolineano – finalmente la maggioranza si è ricordata di intervenire per la risoluzione del problema termosifoni al Palazzo Camerale, già segnalato a voce fin da novembre e poi per iscritto a dicembre. Un disservizio, per dovere di cronaca, mai accaduto prima. Ora aspettiamo fiduciosi che venga riaperta la sala medievale chiusa da sei mesi>>.

