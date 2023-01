Allumiere, il Palazzo Camerale ospita “La congrega segreta” • Terzo Binario News

Domenica prossima alle 17, all’Aula Nobile del Palazzo , ancora un evento firmato Fidapa

Dal legal thriller al thriller storico, passando da un autore di best sellers ad un altro, in due luoghi cardine della cultura e della storia di Allumiere. Dopo il successo dello scorso novembre – registrato nella Chiesa di Cibona per la presentazione del libro “La migliore bugia”, di Francesco Caringella – la presidente della Fidapa di Tolfa, Giuseppina Esposito, ha voluto inaugurare questo nuovo anno con la presentazione di un grande thriller storico, “La congrega segreta”, che porta la firma di Luigi De Pascalis.

La Esposito con i giudici Caringella e Barra Caracciolo



Domenica 8 gennaio, alle 17, all’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, il celebre autore de “Il sigillo di Caravaggio” propone al pubblico di Tolfa e Allumiere l’ultima, avvincente avventura ambientata nell’Italia del Cinquecento, che vede come protagonisti il giovane monaco Giustino, arrivato a San Martino di Saltara per vegliare le ultime ore del vescovo Negusanti, e il monaco, Guiduccio da Narni, detto fra’ Quodvultdeus.

Ad accompagnare gli intervenuti in questo straordinario viaggio nel tempo, sarà l’autore stesso, insieme ai docenti Tiziana Franceschini e Dante Simonetto, che presenteranno il libro mettendo in risalto il felice innesto tra la meticolosa ricostruzione storica e la sbrigliata trama del romanzo, che ne “La congrega segreta” convivono in maniera armonica e senza forzature.

Molto soddisfatti di questa nuova iniziativa culturale, portata avanti dall’infaticabile Professoressa Esposito, i sindaci Luigi Landi (Allumiere) e Stefania Bentivoglio (Tolfa).

Presenti al tavolo dei lavori anche il dottorMaurizio Antonio De Pascalis, in veste di moderatore dell’incontro, le assessore Marta Stampella, Romina Scocco e Tomasa Pala e la delegata Francesca Scarin.