Allumiere, la “Giornata della donna” fa il pieno di consensi • Terzo Binario News

L’evento, organizzato dallo Snoq in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha riempito la piazza

Bene, brave, bis! Le attiviste di “Se non ora, quando?” ad Allumiere hanno fatto ancora una volta centro, illuminando la “Giornata della donna” di colori, immagini e contenuti.

Al grido di: “Donna, vita, libertà”, ieri pomeriggio, da Piazza Turati a Piazza della Repubblica , si è snodato un eterogeneo, nutrito, vivace serpentone guidato dalle “Snoq” e composto dagli alunni dell’Ic Tolfa, dalle allieve delle scuole di danza “New Dance Revolution” e “Dance World”, dagli “Amici della Musica” e da alcuni rappresentati della Cgil-Spi, della sezione locale “Anpi” e delle associazioni “Il Ponte”, “Click” e “Apa”. C’erano proprio tutti a questo immancabile appuntamento, dedicato quest’anno in particolare alle donne iraniane e alla loro eroica resistenza.

Una volta giunti in piazza, dopo una introduzione generale all’evento, i saluti e i (doverosi) ringraziamenti di rito, il gruppo “Snoq” ha passato la parola alle ragazze de “Il Ponte” (progetto Coccinella), che hanno letto delle toccanti lettere indirizzate ai propri figli, e ai ragazzi della scuola secondaria dell’Ic Tolfa, che hanno voluto contribuire alla riuscita dell’evento cimentandosi in un compito interdisciplinare di realtà, insieme alle docenti Brunella Franceschini, Tiziana Cimaroli, Arianna Mortellaro e Gisella Poce.

Le classi terze hanno riportato l’attenzione sull’attualità parlando delle dure condizioni del popolo iraniano e, in proposito, oltre agli ultimi fatti di cronaca, hanno citato dei passi del libro “Mille splendidi soli” di Hosseini e stralci del dialogo che Drusilla Foer e l’attivista iraniana Pegah hanno portato sul palcoscenico dell’Ariston.

Le classi prime hanno invece ricordato la figura incisiva e imprescindibile di Malala, premio Nobel per la Pace, mentre le seconde hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Parmis Hamnava, la ragazzina iraniana uccisa a bastonate dalla polizia per aver strappato una foto di Khomeini, e di due grandi donne del passato: Francesca da Rimini e Giovanna D’Arco.

Molto suggestivi anche i componimenti dei poeti locali, che come sempre hanno voluto onorare l’evento con una cernita di poesie a tema.

Il sindaco Luigi Landi e la delegata alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni, nel corso dei loro interventi, volti a sottolineare l’importanza, anche livello collettivo, di questa ricorrenza, si sono complimentati con il gruppo “Snoq” per l’organizzazione e la collaborazione.

Conclusi gli interventi in piazza, la giornata è proseguita con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al gruppo “Se non ora, quando?” – momento in cui il pensiero non poteva non andare alla compianta Maria Luisa Pinna – in allestimento al Palazzo Camerale fino al prossimo fine settimana, e con un documentario ad hoc, visionato al Centro Anziani insieme con la sezione locale Anpi.