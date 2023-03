Allerta meteo arancione per vento su Civitavecchia • Terzo Binario News

Il centro funzionale regionale della Protezione Civile ha previsto per la zona di Civitavecchia un’allerta di colore ARANCIONE a causa dei forti venti. In particolare dalla mattinata di domani e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, in particolare sui settori costieri, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Per quanti avessero in programma uscite fuori porta si rappresenta che nella parte orientale e meridionale della Regione è altresì prevista un’allerta di colore GIALLO per precipitazioni. Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto nella circolazione stradale