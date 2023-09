Allumiere, il “Palio delle Contrade” continua a far parlare di sé • Terzo Binario News

Soddisfatti il delegato, Augusto Superchi, e la presidente dell’”Associazione Chigi”, Tiziana Franceschini

Il 20 settembre 2023 il Palio delle Contrade di Allumiere sarà presentato presso la Sala Carpitella dell’ Istituto Centrale del Patrimonio Culturale Immateriale,tra le manifestazioni censite dalla SIMBDEA per conto del Ministero della Cultura,tra le manifestazioni di rievocazione storica censite nel registro ufficiale.

Il lavoro di censimento è iniziato lo scorso anno a cura del Professor Mario Pesce, incaricato dal Ministero per censire le manifestazioni più importanti del Lazio,tra le quali è stata inserita quella del Palio delle Contrade di Allumiere, che ha contattato la presidente dell’ Associazione delle Contrazioni “Agostino Chigi”,per compilare il questionario che avrebbe dovuto fornire le indicazioni fondamentali sulla manifestazione.

Estrema soddisfazione è stata espressa dal delegato al Palio Augusto Superchi, che afferma ” questa è solo una delle tante occasioni colte in questi ultimi due anni di lavoro, che hanno portato il Palio delle Contrade di Allumiere sotto la luce dei riflettori, grazie alla sua storia,alla sua tradizione e alla continuità che nel tempo lo ha confermato come una delle realtà più importanti nell’ ambito delle rievocazione storiche in Italia”

“Con estrema soddisfazione abbiamo raccolto lo scorso anno l’invito del Professor Pesce a collaborare per questo meraviglioso progetto del Ministero,sapendo quanto sia importante censire il patrimonio immateriale delle realtà italiane, patrimonio che rappresenta la vera essenza delle comunità,della loro identità e della conservazione delle tradizioni e del folklore.

Siamo grati al Ministero per aver inserito il Palio delle Contrade di Allumiere nell’ elenco delle manifestazioni censite,ma crediamo che questo sia frutto dello strenuo lavoro delle Contrade e di tutti i volontari che da quasi sessant’anni portano avanti il Palio di Allumiere” dice la presidente dell’ Associazione Contrade “Agostino Chigi”, Tiziana Franceschini.

Un altro passo avanti è stato compiuto per fare sì che il Palio delle Contrade di Allumiere abbia i giusti riconoscimenti a livello regionale e nazionale.