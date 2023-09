Bimbo di 5 anni cade da 5 metri alla Farnesiana di Allumiere, operato al Bambin Gesù • Terzo Binario News

L’incidente è occorso a un piccolo orfano africano ospitato nella struttura: è stato elitrasportato al Gianicolo, indagano i Carabinieri della stazione

La caduta e un volo di cinque metri poi la corsa in ospedale: l’allarme per un bimbo di cinque anni precipitato dal secondo piano di un agriturismo riconvertito in centro accoglienza, è scattato ieri mattina poco dopo le 10. A chiamare il 112 una delle operatrici del centro accoglienza del Borgo della Farnesiana ad Allumiere.

Subito attivata un’eliambulanza che ha trasportato in codice rosso il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è tuttora ricoverato. Sul caso indagano invece i Carabinieri della stazione di Allumiere

Mentre il bimbo, un orfano di origini africane, veniva soccorso, i militari hanno eseguito un primo sopralluogo all’interno della struttura per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo i primi rilievi, e da quanto riferito da alcuni testimoni, il piccolo si sarebbe appoggiato a una zanzariera che non avrebbe retto il peso e sarebbe ceduta: il bambino a quel punto senza appoggio, è precipitato schiantandosi a terra. A causa della caduta ha riportato un grave trauma cranico ma non ha mai perso conoscenza.

«Quel che è accaduto è stato spaventoso, speriamo che si rimetta al più presto», hanno commentato i responsabili del centro di Allumiere sconvolti per i fatti. I carabinieri di zona hanno a lungo ascoltato gli ospiti per ricostruire la dinamica e, almeno per il momento, è stato confermato l’incidente.

Il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico. Le condizioni cliniche sono stabili.

“Il piccolo è finito sulla terra e questo ha attutito il violento colpo” hanno spiegato i sanitari dell’elisoccorso del 118.

da Il Messaggero