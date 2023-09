Allumiere, grande successo per "La "Ferrata" • Terzo Binario News

La mostra, giunta alla 45esima edizione, ha ospitato ventidue artisti da tutto il comprensorio

Si è conclusa con successo la 45esima edizione de “La Ferrata”, la mostra di pittura e scultura che è ormai entrata a far parte della tradizione e che ogni anno richiama in collina sia artisti che curiosi.

Quest’anno è stata organizzata dall’amministrazione insieme all’Associazione “Madonna delle Grazie” ed ha ospitato venti artisti in gara, valutati da una giuria composta da Luigi De Pascalis, celebre scrittore e noto artista, Ombretta Del Monte, pittrice, artista poliedrica ed eclettica, ideatrice di progetti culturali di letteratura e di arti visive e relatrice in convegni internazionali, e Giuseppina Esposito, docente e referente storica del progetto “Un poster per la pace”.

A vincere questa edizione è stata Margherita Vannicola, talentuosa artista di Civitavecchia, seguita da Maria Rosaria Gigli e Annella Copponi. Quest’ ultima si è anche aggiudicata il premio per la migliore scultura.

Il premio della giuria popolare è andato invece a Gianmarco Canestrari e per la categoria principianti è stata premiata la giovanissima Viola Paradisi.

Fuori gara, sono state esposte anche le opere di Giovan Battista Armillei e del compianto Romolo Mancini.

Molto soddisfatto il sindaco Luigi Landi sia per l’organizzazione che per la riuscita dell’evento.