Libri, "La bambina di neve" di Cristiana Cerroni fa tappa ad Allumiere • Terzo Binario News

Dopo Tolfa “La bambina di neve” fa tappa ad Allumiere. Il libro in cui Cristiana Cerroni racconta la sua storia infatti sarà presentato mercoledì 13 settembre, alle 18, nell’aula nobile del Palazzo della Camera Apostolica che si affaccia sulla piazza del paese collinare.

Come già a Tolfa al Polo Culturale l’evento è sotto l’egida della Fidapa sezione di Tolfa e sarà sempre Eugenio Bottacci ad introdurre l’incontro a cui sarà presente l’autrice. Che, alla fine, sarà disponibile per firmare le copie in vendita.

Previsti i saluti del sindaco Luigi Landi e della presidente Fidapa Giuseppina Esposito, mentre gli interventi saranno a cura di Rosella Pierini, insegnante, e Cristiana Vallarino, giornalista. Le letture di alcuni stralci dal libro saranno affidate ad Alessandra Ercolani e Rosanna Perfetti, socie Fidapa.

Il volume firmato dalla Cerroni racconta la sua personalissima storia, quella di una persona albina, fin da bambina, scontratasi con ignoranza, pregiudizi e addirittura bullismo. Dopo un accurato e profondo lavoro su se stessa, la Cerroni ha fatto i conti con tutti quegli ostacoli che, forse, l’hanno resa anche più forte e sicuramente l’hanno aiutata nel suo lavoro. Laureata in materie letterarie si è infatti specializzata come insegnante di sostegno, dedicandosi, nella scuola, ai bambini disabili. Ora in pensione, vive a Tolfa.