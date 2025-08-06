Allumiere, festa in grande per i quarant'anni di Manolo Peris • Terzo Binario News

L’ex presidente dell’associazione “Gay Friendly”, civitavecchiese d’origine e allumierasco d’adozione, è stato festeggiato da parenti e amici nella splendida cornice di Villa Alessandra

Manolo Peris superstar. Il noto gestore della “Taberna delle Contrade”, molto apprezzato in collina e nel comprensorio anche per il suo impegno nel sociale e per le sue battaglie contro ogni forma di discriminazione, ha compiuto 40 anni. Per l’occasione, nella splendida cornice di Villa Alessandra, è stato festeggiato in grande stile, circondato dall’ affetto di amici e familiari.

“E’ stata una festa davvero riuscita – ha commentato entusiasta – il cui ricordo mi accompagnerà per sempre. Ringrazio davvero tutti per la gradita presenza, soprattutto Marietta Tidei, l’ avvocato Pietro Insolera, il partito di “Italia Viva”, gli amici, la famiglia, la mia splendida mamma Roberta, gli artisti di strada, Aurora Morra e Giordano Testa, la scuola di danza “Sweet Face” di Emanuela Ceccobello e Antonio Marrasco, Nocchia per lo splendido addobbo e tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell’ evento”.