Allumiere, al via il IV "Street Sound Festival" • Terzo Binario News

Il 9 agosto, lungo il centro storico del borgo

Si scaldano i motori per la quarta edizione dello STREET SOUND FESTIVAL di Allumiere che si terrà il 9 agosto lungo il centro storico del borgo, una giornata all’insegna del rock popolare e del divertimento, compreso di Mercatini Artigianali ed area giochi per i bambini. Musica, buon cibo e relax sono il trinomio perfetto per combattere il caldo estivo.

Nel corso della serata suoneranno tre rock band che si alterneranno dalle ore 21, regalando emozioni uniche:

Gli AKUSTIKYTHOS, band popolare civitavecchiese che propone cover “nazionali, internazionali, intercontinentali, interplanetari” totalmente in acustico, movimenteranno la serata con il loro genuino “acoustic sound”, dal mare direttamente sui monti;

I GATTAMOLESTA con il loro Punk Gitano direttamente dalla Romagna infiammeranno Piazza della Repubblica. Nascono nel Maggio del 2005 come band di musica in strada.

Si propongono al pubblico, dapprima senza ingaggio, nelle piazze Emilianoromagnole, facendosi notare da vari promoter che li inseriscono nelle programmazioni dei festival buskers internazionali prima, e nei contesti da palco poi, riconoscendo nella band l’enorme potenziale live.

È del 2006 l’uscita di “Alla festa del brigante”, che riassume in un disco l’esperienza del primo periodo a cavallo fra musica popolare e commisture cantautoriali.

Nel 2009 esce “Czeleste” per la label Felmay.

Il disco riceve buone recensioni, viene trasmesso su molte emittenti nazionali e internazionali e li consacra come una delle più promettenti band nel panorama della worldmusic di casa nostra; al disco segue un’importante tour di due anni in tutta Italia e in numerosi paesi europei (Spagna, Portogallo, isole Azzorre, Madeira, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Slovacchia, Ucraina).

Nel 2012 esce “Vecchio mondo”, ancora per Felmay.

Attualmente stanno lavorando al nuovo album di prossima uscita.

Hanno all’attivo oltre 500 concerti, una band musicale letteralmente nata in strada nel maggio 2006 per raccogliere consensi di pubblico passante e spiccioli nel cappello, percorre le direttrici della musica popolare richiamando sonorità appartenenti ad aree geografiche varie:

ritmo e passione, episodi vocali e cantautoriali, atmosfere evocanti la musica ebraica fusi all’energia della pachanca e dei pandemoni zingari si aggrappano al groove ruvido della batteria e allo slap del contrabbasso in un nuovo Power Folk da palco tutto da ascoltare e ballare. Il primo album alla festa del brigante è il sunto del viaggio musicale di un anno passato ad esibirsi fra marciapiedi delle fiere di paese prima e i teatri dei festival buskers internazionali. I Gattamolesta provengono da percorsi musicali diversi che si incontrano nel sound travolgente del power folk. Uniscono alla varietà della musica popolare italiana la frenesia dei ritmi balcanici, le melodie francesi, le colorate sfumature gitane, la vivacità dello ska e la spiritualità del klezmer.

Fra le altre cose possono vantare la partecipazione a festival importanti quali il “Busker festival de Barcelona”. Hann oinoltre aperto come gruppo spalla alcuni concerti deidi Sud-Sound – System.

Nel Dicembre 2007 ottengono le prestigiose collaborazioni di: di Aleksandar Rajkovic (trombone di Goran Bregovic) ed Eusebio Martinelli (tromba di Vinicio Capossela) che si uniscono spesso e volentieri al gruppo;

La CASA DEL VENTO gruppo made in Arezzo since 1991, masticano “Combat Folk” come pane quotidiano. Oltre 30 anni di cammino, storica realtà musicale e culturale, tra le più attive e sensibili circa i temi della memoria e giustizia sociale. Innumerevoli collaborazioni con tantissimi artisti, su tutte quella nata nel 2009 con la Sacerdotessa del rock, Patti Smith, che si è rivelata – in modo assolutamente inaspettato per media e band – prodiga e generosa nei confronti della Casa del Vento.

La band ha saputo affascinare la grande artista statunitense tanto da spingerla a volerli spesso al proprio fianco su alcuni prestigiosi palchi (da ricordare Firenze, Milano e Parigi) e addirittura a collaborare in due brani – “Seneca” e “Costantine’s Dreams” – presenti nel suo ultimo album Banga.

30 anni di lavoro incessante per una band che ha fatto dell’impegno sociale il fulcro attorno al quale ruota la propria creatività.

9 album, 2 live, 1 antologia, 1 ep, 3 progetti speciali, formano il percorso discografico di uno tra i gruppi più coerenti e longevi della scena alternativa che ha scritto alcuni tra i brani più amati della della musica Folk italiana come “Notte di San Severo”, “Carne da cannone”, “A las barricadas”, “Novecento”. E’ appena uscito il nuovo singolo “Ribelli per un ideale” per New Model Label.

Totale soddisfazione per il Sindaco Luigi Landi e la sua Delegata alla Cultura Francesca Scarin: “Allumiere si conferma l’epicentro musicale, enogastronimico e culturale del nostro territorio. Questa serata è volta a racchiudere pienamente lo spirito folk e rock del nostro borgo unito all’unicità della cucina slow del territorio grazie soprattutto ai produttori locali. L’intento è quello di regalare una realtà rilassante e mondana a tutte le persone che vorranno godere della frescura dei Monti della Tolfa, considerando l’ondata di calore che sta per investire la penisola italiana. Questo evento è adatto a tutte le fasce d’età in quanto oltre ai concerti e alla zona slow-food, è prevista un’area completamente dedicata ai bambini affinché i genitori possano godersi gli spettacoli in totale relax. Vi aspettiamo dunque numerosi invitandovi a seguire le prossime novità sulla pagina istituzionale del Comune di Allumiere.”