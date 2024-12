Allumiere, donati panettoni e torroni agli ospiti de "La Farnesiana" • Terzo Binario News

L’iniziativa viene dal presidente dell’associazione “Madonna delle Grazie”, Mario Flamini

Nuovo bel gesto di solidarietà da parte dell’ associazione “Madonna delle Grazie” di Allumiere. Ieri pomeriggio, il presidente dell’ associazione, Mario Flamini, ed il suo vice, Ivo Moraldi, hanno consegnato panettoni e torroni agli ospiti della casa famiglia Farnesiana. Come noto, la location, nata come agriturismo, attualmente è dedita alla accoglienza dei migranti, grazie soprattutto alla lungimiranza dell’ ingegner Spellucci, da sempre molto vicino anche all’ associazione.

“Volevamo allietare il Natale di questi ospiti – ha dichiarato il presidente Mario Flamini – soprattutto dei trenta bambini presenti in struttura. Ciò è stato possibile grazie alla generosità dell’ ingegner Paolo Sacchetti, dell’ impresa “Sacchetti srl, che negli ultimi anni non ci ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Lo abbiamo fatto molto volentieri e siamo stati felici nel vedere come ci hanno accolto. E’ stato sicuramente un bel momento di solidarietà e condivisione”.