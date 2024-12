Oggetti da scasso in auto, denunciati tre serbi a Ladispoli • Terzo Binario News

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Civitavecchia hanno portato a termine un’importante operazione di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, con il deferimento in stato di libertà di tre soggetti di origine serba disoccupati e già noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione nel territorio di Ladispoli, hanno notato un’auto Opel Corsa con a bordo tre soggetti in atteggiamento sospetto.

Dopo aver seguito il veicolo, i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo, eseguendo una perquisizione personale e veicolare. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti strumenti atti allo scasso, tra cui chiavi alterate, grimaldelli e guanti da lavoro, che i tre soggetti non sono stati in grado di giustificare.

Tali strumenti sono frequentemente utilizzati per compiere furti in abitazioni e attività commerciali.

L’autovettura, risultata fittiziamente intestata a un’altra persona, è stata sottoposta a sequestro, in quanto utilizzata per commettere attività illecite. Le indagini proseguiranno per accertare se i tre denunciati siano stati responsabili di altri episodi delittuosi.

L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio nel periodo natalizio, finalizzati a prevenire i reati contro il patrimonio, come furti e scassi, che da tempo destano preoccupazione nelle zone residenziali e commerciali. I Carabinieri invitano la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto.