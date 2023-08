Allumiere, cresce l’attesa per il “cencio” • Terzo Binario News

Maria Luisa Taranta: “Ho realizzato il bozzetto pensando a mio padre Enrico”

Bravura, passione, energia. Queste le tre faville che, ancora una volta, hanno acceso il cuore e la mente di Maria Luisa Taranta per la realizzazione del “cencio”, quest’anno ispirato ai settant’anni dalla scoperta del Dna.

Nell’incontro di ieri sera con l’amministrazione, l’”Associazione delle Contrade” e alcuni rappresentanti delle contrade stesse, Maria Luisa ha spiegato che “la vera sfida è stata quella di calare il tema, complesso ma anche molto interessante, nella nostra realtà locale”.

Una realtà a cui la Taranta si sente da sempre molto legata.

“Ero convinta – ha raccontato – che il cencio del 2019, quello dedicato a Leonardo, sarebbe stato il mio ultimo lavoro legato questo tipo di esperienza, invece, quando ho letto il tema, ho sentito subito il richiamo dell’universo Palio, forse perché con il Dna il pensiero è andato immediatamente a mio padre, il mio primo maestro, che mi ha trasmesso la passione per la pittura e mi ha sempre incoraggiato su questa strada, dandomi anche consigli e preziosi suggerimenti. Così ho ricominciato quello che ormai definisco il mio rituale del drappo, che mi porta a dipingere in una stanza precisa della mia casa di Allumiere, tra notti insonni e caffè. La notte è infatti per me il momento più produttivo, quando, lontana dai pensieri e dai rumori, mi trovo immersa in un contesto bucolico che mi stimola e mi rilassa, con la luna, il vento e i suoni della natura”.

Questo 57esimo “cencio”, che a detta dell’autrice sarà stilisticamente un po’ diverso dagli altri, sarà presentato la sera del 15 agosto, quando, al calar del sole, tutti i contradaioli si riuniranno in Piazza della Repubblica con gli occhi rivolti verso il loggione del Comune, dove verrà esposto – e commentato – l’oggetto di tanti desideri.

Perché, come ha ricordato la presidente dell’”Associazione Contrade”, Tiziana Franceschini, nel corso dell’incontro, “il cencio per le contrade rappresenta la vittoria, un importante riconoscimento” che merita il giusto spazio e il giusto peso.

A chiusura dell’incontro, il sindaco Luigi Landi ha ricordato la presentazione del Trailer del 57° Palio delle Contrade , venerdì alle 23, in Piazza della Repubblica. La presentazione sarà preceduta dallo spettacolo di Andrea Perroni ‘La Fine del Mondo’.